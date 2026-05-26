С начала года жители и гости Казани оставили в метро более 820 вещей: топ находок
В основном пассажиры теряют в метрополитене телефоны, часы и наушники
С начала 2026 года жители и гости Казани оставили в местном метро более 820 вещей. Большую часть потерянного (85%) владельцам вернули, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Из топ необычных находок — флейта в футляре, букет цветов и набор подарочных стаканов. При этом в основном пассажиры теряют в метрополитене телефоны, часы, наушники, документы, банковские карты, солнцезащитные очки и ключи.
Чтобы найти пропавшую в метро вещь, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7(843)533-70-61.
Ранее сообщалось, что строительство второй линии казанского метро завершат к августу 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».