С начала года жители и гости Казани оставили в метро более 820 вещей: топ находок

В основном пассажиры теряют в метрополитене телефоны, часы и наушники

С начала 2026 года жители и гости Казани оставили в местном метро более 820 вещей. Большую часть потерянного (85%) владельцам вернули, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Из топ необычных находок — флейта в футляре, букет цветов и набор подарочных стаканов. При этом в основном пассажиры теряют в метрополитене телефоны, часы, наушники, документы, банковские карты, солнцезащитные очки и ключи.

Чтобы найти пропавшую в метро вещь, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7(843)533-70-61.

Ранее сообщалось, что строительство второй линии казанского метро завершат к августу 2027 года.

Никита Егоров