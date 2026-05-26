Глава ГЖД Сергей Дорофеевский: проект казанской кольцевой электрички вышел на финальную стадию

«Там осталось доделать только транспортную безопасность, и первую часть этого проекта мы сдадим на госэкспертизу», — заявил Дорофеевский

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершается подготовка проекта городской электрички, который предусматривает создание транспортного кольца вокруг города. Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в ходе железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира».

По словам руководителя ГЖД, проект находится на завершающей стадии разработки.

— Проект сегодня на выходе. Там осталось доделать только транспортную безопасность, и первую часть этого проекта мы сдадим на госэкспертизу. Предварительно мы уже понимаем, что все те проблемы, которые были там, [были] устранены, — заявил Дорофеевский.

Глава ГЖД отметил значимость проекта для транспортной системы города, подчеркнув, что, даже несмотря на то, что Казань не является Москвой или Санкт-Петербургом, существующий пассажиропоток демонстрирует актуальность развития данного направления.

Наталья Жирнова