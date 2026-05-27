Останется ли тренером Гатиятулин, Сафонов и Галимов уедут в НХЛ? Итоги большой пресс-конференции «Ак Барса»

Какими новостями и планами на следующий сезон поделились с журналистами главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер команды Марат Валиуллин?

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и наставник казанцев Анвар Гатиятулин дали большую пресс-конференцию по итогам минувшего сезона КХЛ. Останется ли Гатиятулин главным тренером клуба на следующий сезон, уедет ли в НХЛ нападающий Илья Сафонов? Ключевое — в репортаже «Реального времени».

Останется ли Гатиятулин главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон?

Завтра КХЛ на традиционной ежегодной церемонии закрытия в Барвихе официально завершит 18-й сезон. Собственно, поэтому, как сообщили журналисту «Реального времени» в пресс-службе «Ак Барса», датой большой итоговой пресс-конференции с участием главного тренера Анвара Гатиятулина и генерального менеджера Марата Валиуллина назначили 27 мая, дабы не проводить мероприятие после закрытия сезона.

Оба спикера прибыли в клубный пресс-центр в хорошем настроении. И Марат Валиуллин, и Анвар Гатиятулин перед началом беседы обошли всех журналистов и лично поприветствовали каждого. Подобный этикет весьма непопулярен во многих командах КХЛ. Но «Ак Барс» уже давно приучил всех в лиге, что в клубе работу с журналистами ценят и делают все возможное для эффективного взаимодействия.

В этом году пресс-конференция с участием главного тренера и генерального менеджера «Ак Барса» длилась чуть менее часа. Последний раз столь долгий разговор был в 2024 году, когда об окончательном завершении карьеры тренера объявил Зинэтула Билялетдинов.

Чем был вызван резонанс сегодняшней пресс-конференции? Во-первых, было необходимо понять, останется ли Анвар Гатиятулин наставником «Ак Барса» в следующем сезоне. По информации нескольких источников, 50-летнему специалисту в Казани уже подготовили новый контракт на несколько лет, и в ближайшее время Гатиятулин подпишет соглашение во время встречи с руководством.

«Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить», — скромно ответил на вопрос журналиста «Реального времени» о своем будущем Анвар Гатиятулин.

В целом скромность — одно из отличительных качеств главного тренера «Ак Барса». Гатиятулина справедливо называют в этом сезоне самым прогрессирующим тренером в КХЛ, специалистом, вышедшим на новый для себя уровень. Но он будто бы старается не делать акцент на своей личности в заслугах команды, а обращает внимание на работу всего клуба.

«Конечно, любой матч, каждый сезон дает определенный опыт. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста», — отметил Гатиятулин.

Генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина ждет сложнейшее межсезонье летом?

С наставником «Ак Барса» у журналистов велась содержательная беседа. Гатиятулина спрашивали о разном: почему «Ак Барс» дважды уступил «Локомотиву» в заключительных матчах финала, кого бы из молодых хоккеистов он выделил по итогам сезона, рассчитывает ли он на защитника Никиту Евсеева, вернувшегося из аренды («Амур»).

Тем не менее огромное количество волнующих и фундаментальных вопросов было адресовано в сторону генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина. Для функционера предстоящее межсезонье станет, пожалуй, одним из самых сложных за последние годы. Без контрактов на следующий год в казанском клубе находятся 17 хоккеистов (ОСА и НСА), среди которых много звездных игроков, составлявших топ-6 нападения команды.

Как сообщил Марат Валиуллин, в ближайшее время «Ак Барсу» сначала нужно объявить кандидатуру тренера на следующий сезон. А уже дальше постепенно разбираться с контрактами хоккеистов. Как добавил Валиуллин, казанский клуб готов к конструктивному разговору с каждым из 17 игроков. Всем ограниченно свободным агентам (ОСА) будут сделаны квалификационные предложения. А что касается неограниченно свободных агентов (НСА), то тут «Ак Барс» ждут непростые переговоры.

Ведь кого-то придется попросить подвинуться в деньгах, кому-то из хоккеистов дадут контракт не на тот срок, на который тот рассчитывал изначально. Подводных камней предостаточно. Но опять же, как подчеркнул Валиуллин, со всеми игроками будет диалог, даже с Дмитрием Яшкиным, который намеревался покинуть «Ак Барс» еще в зимний дедлайн этого года.

«Дмитрий Яшкин провел первую часть сезона, сложную. Были определенные вещи, когда он не играл, это были внутренние дела команды. После дедлайна примерил на себя новую роль: ранее был в первых звеньях, голеадором, был на виду. Новую роль он принял. Понимаем, что ему было сложно перестроиться с лидерских позиций в первой части сезона, возможно, это влияло, мешало ему. По его будущему нам нужно понимать его запросы и соотношение цены и качества. Дмитрий был одним из самый высокооплачиваемых игроков не только в нашей команде, но и в лиге. Плюс нужно учитывать возраст, его желание. На связи, обсуждаем», — сказал Валиуллин.

«Ак Барс» постарается удержать Илью Сафонова от поездки в НХЛ. Но окончательное решение за хоккеистом.

Одной из продолжительных тем сегодняшней пресс-конференции был разговор о будущем в «Ак Барсе» Ильи Сафонова. Напомним, днями ранее сразу в нескольких СМИ появилась информация, что нападающий твердо настроен уехать в НХЛ после этого сезона, и на руках форварда уже лежит контракт от «Ванкувер Кэнакс».

Марат Валиуллин подтвердил, что у Сафонова действительно есть намерения попробовать себя за океаном. Но окончательного решения игрок еще не принял. В том, что Сафонов может остаться в Казани, вероятность есть. В столице Татарстана комфортно чувствует себя семья нападающего, да и по деньгам игрока «Ак Барс» точно не обидит.

«Прошлым летом мы подписывали новый контракт с Ильей с договоренностью, что он съездит в тренировочный лагерь. Неожиданно «Чикаго» обменяло права на игрока в «Ванкувер». По ходу сезона канадский клуб связывался с представителями игрока, а зимой пресса писала, что он точно уедет. Но сейчас есть шанс, что он останется. От чего это зависит? Совокупность факторов: семья, маленькие дети, предложение от «Ванкувера». Скорее всего, это будет двухлетний контракт, контракт новичка. И в какой роли его видят в «Ванкувере». Бывает такое, что игрока после кэмпа спускают в АХЛ и хоккеист там играет два сезона. Если Илья будет уверен, что едет играть во втором-третьем звене, то примет такое решение. Но даже с возможным вариантом с арендой. Тот же Илья Набоков отыграл плей-офф и поехал в НХЛ», — сказал Валиуллин.

Что по Галимову и «Анахайму»? И кого из российских звезд НХЛ может подписать «Ак Барс» летом?

Некая определенность в вопросе продолжения карьеры в Северной Америке есть и у нападающего Артема Галимова. Напомним, по окончании прошлого сезона хоккеист планировал уехать в «Анахайм», но подписался с «Ак Барсом» еще на один год. После не самого удачного минувшего сезона Артем Галимов скорее всего вновь отложит поездку в Северную Америку. В свою очередь, казанский клуб готов предоставить нападающему долгосрочное соглашение.

«Для него переломным моментом был прошлый сезон. И сложным для нас в плане подписания, сроков контракта. В прошлом году мы предлагали ему контракт на три-четыре года. Он сказал, что постарается превысить свой личный рекорд по результативности в 37 шайб и подписать контракт на других условиях. В этом сезоне он забил 19, но потенциал полностью не раскрыл. В прошлом году он общался с руководством «Анахайма», у него был контракт на руках. Сейчас такой информации нет. Общаемся с его представителем, знаем, что у него есть желание продлить контракт. Но на какой срок? Клубу выгоднее на несколько лет, так как через год он получает статус НСА», — сказал Валиуллин.

В конце пресс-конференции генерального менеджера «Ак Барса» много спрашивали о новых трансферах на вход. Упоминались фамилии Кузьменко, Кузнецова (Евгения), Ремпала, Дадонова. Но какой-то конкретики по этим кандидатам функционер казанцев журналистам не дал. Что логично, ведь в НХЛ межсезонье начнется только с начала июля. И те же Дадонов с Кузьменко для начала захотят услышать предложения из-за океана, прежде чем рассматривать варианты в России.