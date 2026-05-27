Экс-заместителя Шойгу назначили советником главы Сбербанка
Новым замом секретаря Совбеза России стал Максим Кутомкин
Экс-замсекретаря Совбеза РФ генерал-полковник Олега Храмова назначили советником главы Сбера Германа Грефа. Ранее Храмов был замом Сергея Шойгу — секретаря Совета безопасности России, пишет РБК.
Снял с должности замсекретаря Храмова президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ. На это место поставили Максима Кутомкина, следует из президентского указа.
Генерал-полковник Олег Храмов занимал должность замсекретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах госбезопасности, в 2003—2006-м — в управлении ФСБ по Москве и области, в 2006—2009-м руководил управлением службы по Нижегородской области, а позже в течение нескольких лет, вплоть до назначения в Совбез, был первым заместителем директора ФСБ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, Дружбы.
