Новости общества

00:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти половина работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты

19:59, 27.05.2026

Еще 9% опрошенных просто хотят сменить сферу деятельности

Почти половина работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты
Фото: Реальное время

Почти 50% работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты, а 10% — из-за отсутствия карьерного роста, пишет ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Еще 9% просто хотят сменить сферу деятельности, 8% начали ходить на собеседования из-за страхов сокращения на текущем месте работы, 7% — из-за сложных отношений с руководством, 7% — из-за условий труда.

Опрос проходил с 5 по 12 мая 2026 года, участие принимали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, имеющие работу.

Ранее сообщалось, что с начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-эксперта Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также