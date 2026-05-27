Почти половина работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты
Еще 9% опрошенных просто хотят сменить сферу деятельности
Почти 50% работающих россиян ищут новое место из-за низкой зарплаты, а 10% — из-за отсутствия карьерного роста, пишет ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.
Еще 9% просто хотят сменить сферу деятельности, 8% начали ходить на собеседования из-за страхов сокращения на текущем месте работы, 7% — из-за сложных отношений с руководством, 7% — из-за условий труда.
Опрос проходил с 5 по 12 мая 2026 года, участие принимали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, имеющие работу.
Ранее сообщалось, что с начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-эксперта Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин. Подробнее — в материале «Реального времени».
