Минниханов поздравил татарстанцев с днем образования ТАССР и показал текст декрета

Указ был подписан 106 лет назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем образования Татарской АССР.

Он напомнил, что ровно 106 лет назад, 27 мая 1920 года, в СССР подписали декрет об образовании ТАССР. Этот документ, по словам Минниханова, определил будущее нашей родной республики на годы вперед.

— С днем рождения, наша Родина! Вечно живи, Татарстан!, — написал раис республики.

Он также поделился видеороликом, где в кадре мелькнул гражданин со 120-м номером газеты «Знамя Труда». В ней на главной странице опубликован текст данного декрета.

— Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров РСФСР постановляют: образовать Автономную Татарскую Социалистическую Республику как часть РСФСР и в ее состав включить:

а) из Казанской губернии: уезды Казанский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Чистопольский, Тетюшский и Спасский, за исключением волостей Жидяевской и Юркульской, волостей Елабужского уезда — Черкасовской и Солаушской и Краснококшайского уезда — Куллекиминской и Кшкловской;

б) из Уфимской губернии — Мензелинский уезд;

в) из Самарской губернии: волости Бугульминского уезда — Азнакаевская, Александровская, Алькеевская, Альметьевская, Бавлинская, Богоявленская, Варваринская, Верхне-Кармальская, Каратаевская, Кузаикинская, Ивановская, Масягутовская, Микулинская, Мордовско-Афонкинская, Мордовско-Ивановская, Мордовско-Кармальская, Нижне-Чершелинская, Ново-Песмянская, Салиховская, Спасская, Спиридоновская, Стерлитамакская, Сумароковская, Тумутуковская, Урсалинская и Чеканская;

г) из Вятской губернии: волости Малмыжского уезда — Кошкинская, Нослинская, Арборовская, Янголавская, Сардыбашевская, Нижне-Четавская и Шудинская;

д) из Симбирской губернии: волости Симбирского уезда — Сюндюковская. Б. Тархановская и Б. Цильнинская; волости Буинского уезда — Старо-Студенецкая, Эктугановская, Шинирданская, Ново-Какрлинская, Дрожжановская, Мочалеевская, Бурундуковская, Рунгимская, Химбаевская, Убсевдская и Городищенская.

