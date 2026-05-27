Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

Обещают дождь, в отдельных районах — грозу

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Дождь, локально сильный, в отдельных районах гроза, утром местами туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, местами кратковременные усиления 15—20 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов, на востоке местами до +22 градусов.

Галия Гарифуллина