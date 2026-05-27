00:52 МСК
За ночь над регионами России сбили 140 беспилотников

08:43, 27.05.2026

Аппараты пролетали над восьмью российскими субъектами

Фото: Динар Фатыхов

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 140 украинских беспилотников над регионами России.

— С 20:00 мск 26 мая 2026 года по 07:00 мск 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что летательные аппараты сбили над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом. Также БПЛА уничтожили над Азовским и Черным морями.

В ночь с 25 на 26 мая над российскими регионами сбили 59 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Никита Егоров

