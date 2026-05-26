В Болгарии хотят снять все санкции против России на фоне ремонта самолетов

Аппаратам МиГ-29 нужно заменить двигатели

В Болгарии депутаты хотят снять все санкции, введенные против России, чтобы наладить отношение с Кремлем. Об этом заявил местный парламентарий Ангел Георгиев, чьи слова приводит ТАСС.

— В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это, снять все санкции с России, — сказал он.

Георгиев добавил, что самолетам МиГ-29, которые есть у Болгарии, нужно заменить двигатели. Причем этими работами должны «заниматься российские компании». В связи с этим депутаты предложили снять санкции на российское топливо, энергетические ограничения и запреты на обслуживание самолетов.

