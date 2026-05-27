Максим Михайлов: «На таких спортсменов, как Александр Радулов, нужно равняться»

Легендарный волейболист «Зенита-Казани» о противоречивом сезоне, секрете долгой карьеры и реакции на фильм «Финал» про Владимира Алекно

Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем легендарный спортсмен подвел итоги минувшего неоднозначного сезона, рассказал, как петербургский «Зенит» добился прогресса под руководством Владимира Алекно и какие эмоции испытал при просмотре фильма «Финал».

«У «Динамо» никогда проблем с характером не было. Финал против нас наглядно это показал»

— Максим, можно ли сказать, что этот сезон для «Зенита-Казани» выдался одним из самых тяжелых за последние годы?

— Да, соглашусь с вами. За последние годы точно самым трудным. Он получился неровным. Были и уверенные победы, и обидные поражения. Самое главное — мы получили хороший опыт. Потому что в спорте опыт — он в принципе очень важен. Любого характера: положительный или отрицательный. В этом сезоне у нас была очень молодая команда. Было много изменений по сравнению с прошлым сезоном. И я думаю, те игроки, которые недавно к нам присоединились, поняли, каково играть в Казани под давлением. Это полезный опыт, который должен помочь им в будущем. Потому что одно дело — побеждать в финалах, брать Кубки. Другое — это проигрывать в решающих матчах. После таких неоднозначных сезонов должна появиться мотивация работать усерднее.

— Что не пошло в финальной серии с московским «Динамо»?

— Своей игры не хватило точно. Мы не показали тот волейбол, который обычно показывали. В первую очередь неудачно играли на своей подаче, практически ни у кого она не летела, были проблемы с блоком, съемом. Было очень тяжело просто забрать очки у «Динамо». Да, на блоке у нас особенно дела не заладились, потому что очков почти не зарабатывали. Когда ты все время догоняешь по счету в партиях против такого соперника, непросто играть. Все время в состоянии какого-то стресса пребывали. Поэтому и проиграли.

— Для себя нашли ответ, в чем феномен «Динамо» в этом сезоне? Ведь к чемпионству в плей-офф Суперлиги они добавили еще и победу в Кубке России.

— В первую очередь, это сыгранность состава. Они с этим составом уже давно идут, добавился к ним Максим Сапожков, и все ребята у них на площадке очень индивидуально сильные. Они постепенно шли к чемпионству, часто им не хватало совсем чуть-чуть для победы. И я думаю, они извлекли как раз таки нужный опыт из поражений. Поэтому меня даже не удивил их камбэк против «Зенита» с 0:2. Там кубковые бойцы, которые знают, как выходить из таких непростых ситуаций.

— Стержень и характер игроков «Динамо» тоже сыграли свою роль?

— А у них никогда проблем с характером не было. Финал против нас наглядно это показал.

«Зенит» при Алекно превратился в грозного конкурента, который теперь всегда претендует на высокие места, а не только может изредка что-то показать в чемпионате»

— В межсезонье «Зенит-Казань» покинут сразу несколько прежних лидеров. Это и Дмитрий Волков, и Артем Вольвич. Команду ждет приличная перестройка?

— Несомненно. Перестройка состава — это всегда очень непростая вещь. К тому же наши конкуренты усилились хорошими игроками. Важно, что у нас остаются связующие на следующий сезон. Потому что, на мой взгляд, связующий — одна из ключевых позиций команды, от которой во многом зависит эффективность атак. Вы знаете, когда приходит новый связующий в состав, на сыгранность команды может уйти порядка шести-семи месяцев.

— Ничего себе…

— Да, то есть это не быстрый процесс.

— Раздевалка «Зенита-Казани» многое потеряет с уходом таких харизматичных людей, как Дима Волков и Артем Вольвич?

— Безусловно, Артем и Дима были лидерами что в раздевалке, что на площадке. Но сейчас для других игроков нашей команды появляется возможность стать этими же лидерами. Если мы хотим побеждать, бороться за высокие места, мы должны суметь компенсировать потерю Димы и Артема.

— В полуфинале Кубка России «Зенит-Казань» уступил петербургскому «Зениту». Как вы оцените работу Владимира Алекно, стала ли при нем команда сильнее?

— Конечно. По результатам «Зенита» мы видим, что стабильности у них стало больше. Чувствуется, что Владимир Романович им добавил психологии, организации. Одним словом, тренер с огромным опытом. Вот люди в команде вроде не сильно поменялись, а результаты улучшились благодаря главному тренеру.

— Владимир Романович не пытался вас переманить в Санкт-Петербург в последние годы?

— От питерского «Зенита» мне неоднократно поступали предложения. Но я думаю, Владимир Романович сам все понимает. Во-первых, я уже опытный игрок, который продолжительное время живет в Казани и не собирается менять место жительства. А во-вторых, в «Зените-Казани» меня все более чем устраивает, не могу быть чем-то недоволен.

«Я действующий волейболист. Пока что близко не задумываюсь о завершении карьеры»

— Максим, в конце февраля этого года вы провели 700-й матч за «Зенит-Казань». Вашу майку подняли под своды «Центра волейбола». Что вы чувствуете, когда выходите на паркет и смотрите на именной стяг?

— Честно признаюсь, я туда лишний раз стараюсь не смотреть. Есть хорошее выражение: «За былые заслуги наград не дают». Под сводами нашей арены висит достаточно много маек с именами звездных игроков. Да, мы выигрывали разные Кубки. Много побеждали. Но ключевое здесь — что это было в прошедшем времени. Я действующий волейболист. Пока что близко не задумываюсь о завершении карьеры. Поэтому не хочу размышлять о том, сколько матчей провел за клуб. Хочется двигаться, бороться дальше, выигрывать какие-то новые трофеи.

— Максим, вам 38 лет. Поделитесь секретом, как в столь солидном для спортсмена возрасте сохранить такую сильную любовь к волейболу?

— Ответ прост — стремление всегда быть лучшим и побеждать, не снижать требований к себе с возрастом. Потому что в спорте нет мелочей. Как ты себя готовишь на тренировках, так и играешь. Это похоже на репетицию перед концертом. Как ты подготовился, так и выступаешь. Я с детства для себя это усек, поэтому стараюсь много выкладываться.

— То есть ваше трудолюбие на тренировках объясняется именно детством?

— Да-да, это из детства все пошло. Повлияло и воспитание родителей, и мой первый тренер, который привил любовь к труду на тренировках. Понимаете, у нас же еще и время другое было. Не было гаджетов, интернета. Спорт был главным нашим развлечением. Я был счастлив, когда предоставлялась возможность лишний раз потрогать мячик. Поэтому у меня с детства такая сильная любовь к спорту и любой физической нагрузке.

— Нынешняя молодежь сильно отличается подходом к тренировкам по сравнению с вашим поколением игроков?

— Если мы берем в большой степени, то, к сожалению, да. Может, это связано с тем, что взрослеют они чуть позже. В любом случае, со временем они поймут, что спорт высших достижений невозможен без жертв. Не бывает такого, что ты и Новый год отметил, и на дне рождения с друзьями повеселился, а потом раз — и чемпионат России выиграл. Всегда приходится чем-то жертвовать во имя результатов: временем, семьей, здоровьем. Это главное уравнение в спорте. Иного расклада просто не бывает.

«На таких спортсменов, как Александр Радулов, нужно равняться»

— Максим, сейчас в вас сил еще приблизительно на сколько сезонов в профессиональном спорте?

— Ой, я так далеко не смотрю. Живу каждым днем, каждым сезоном. Тут, опять же, как здоровье позволит в первую очередь. С мотивацией и желанием у меня все в порядке. Здоровье вроде тоже не подводит. Для меня важно, чтобы я был полезен, нужен как игрок на площадке. Я не хочу сидеть в запасе или быть в команде, которая не хочет ни за что бороться. Вот этот фактор тоже повлияет на то, на сколько сезонов мне удастся задержаться в профессиональном спорте.

— Знаю, что вы не зацикливаетесь только на волейболе и с удовольствием интересуетесь другими видами спорта. Следили за финалом Кубка Гагарина с участием «Ак Барса» и «Локомотива»?

— А то как же! Мне вообще хоккей после волейбола среди других видов спорта больше всего нравится. Много контактов, бросков, моментов. Очень динамичный вид спорта. Поэтому плей-офф всегда смотрю с удовольствием. Во время регулярного чемпионата стараюсь по мере возможностей следить за результатами.

— Есть ли у вас любимые игроки в «Ак Барсе» или может хоккеисты из других команд?

— В «Ак Барсе» выделить персоналии не могу, потому что болею за клуб в целом. А вот в «Локомотиве» мне очень нравится Александр Радулов. Ему, как и мне, почти 40 лет, но при этом у него глаза горят от хоккея. Он в каждом эпизоде борется, спорит с судьями. То есть видно, что человеку до сих пор не надоели победы. На таких спортсменов, как Радулов, нужно равняться.

«Конечно, приятно, что сняли фильм про волейбол, и меня там показали» — о картине «Финал»

— Максим, мы наблюдаем тенденцию в последние месяцы, что больше и больше российских федераций в спорте возвращаются в официальные соревнования с флагом и гимном. Предположим, что в ближайшее время сборная России по волейболу будет играть на крупных турнирах. Как оцените нынешний потенциал национальной команды?

— По моему мнению, у нас сейчас очень сильное поколение молодых волейболистов. И я уверен, что если мы вернемся к международным соревнованиям, то непременно будем бороться за первые места. В волейболе мы всегда находились на высоких позициях, независимо от времени. Потому что у нас и школы сильные, и тренеры квалифицированные, и чемпионат сильный. Поэтому за уровень сборной России можно быть спокойным.

— Смотрели ли вы фильм «Финал» про Владимира Алекно и победу сборной России на Олимпиаде в Лондоне? Как вам экранизация?

— Как художественный фильм вполне себе неплохой. Но мне немного не хватило раскрытия сюжета именно про сам финальный матч против бразильцев.

— Что бы вам хотелось добавить в фильм?

— Например, про непосредственно саму подготовку к матчу, про условия нашего проживания. То есть хотелось бы посмотреть жизнь именно вокруг этого финала. Если уж фильм называется «Финал». У нас ведь очень непростой путь тогда был к золоту. Было много травмированных, мы тяжело шли по турниру. Много что складывалось не в нашу пользу. Я думаю, после первых пяти-шести дней Олимпиады никто бы не мог сказать, что мы претенденты на золото. Ну и тема финального матча, повторюсь, хотелось, чтобы была раскрыта подробнее. Потому что действительно невероятным получился вот этот камбэк с 0-2.

— Как отреагировали ваши супруга и сын, когда впервые посмотрели фильм «Финал» и увидели, что вас играет настоящий профессиональный актер?

— Я думаю, необычные ощущения они в любом случае испытали. Потому что мне казалось, мы люди не такой величины, чтобы о нас фильмы снимали. Конечно, приятно, что сняли фильм про волейбол и меня там показали. Но в принципе что моя супруга, что мой сын Никита — они постоянно на играх, все знают, понимают. Поэтому не было такого эффекта, что «вау, папа на экране» или там моя жена какой-то себя другой почувствовала после фильма.