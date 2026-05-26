Татарстанец, задолжавший почти 2 млн рублей по алиментам, спрятался от приставов под одеялом

В итоге отец получил 10 суток ареста

Фото: Дарья Пинегина

Житель Бугульмы, задолжавший 1,8 млн рублей по алиментам, получил 10 суток ареста. Также приставы обязали татарстанца погасить задолженность, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по республике.

Причем должника правоохранители обнаружили при удивительных обстоятельствах. Сначала дверь открыла его мама, сообщив, что сына дома нет. В итоге приставы все-таки вошли в квартиру и в одной из комнат обнаружили «подозрительно волнующееся одеяло на диване». Под ним и прятался «мастер бытовой маскировки».

— Мы уже находили должников в шкафах, погребах и даже на чердаках. Но чтобы человек всерьез рассчитывал пересидеть исполнительное производство под одеялом — такое запоминается, — прокомментировал ситуацию судебный пристав ОУПДС Бугульминского районного отделения.

Никита Егоров