Татарстанец, задолжавший почти 2 млн рублей по алиментам, спрятался от приставов под одеялом
В итоге отец получил 10 суток ареста
Житель Бугульмы, задолжавший 1,8 млн рублей по алиментам, получил 10 суток ареста. Также приставы обязали татарстанца погасить задолженность, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по республике.
Причем должника правоохранители обнаружили при удивительных обстоятельствах. Сначала дверь открыла его мама, сообщив, что сына дома нет. В итоге приставы все-таки вошли в квартиру и в одной из комнат обнаружили «подозрительно волнующееся одеяло на диване». Под ним и прятался «мастер бытовой маскировки».
— Мы уже находили должников в шкафах, погребах и даже на чердаках. Но чтобы человек всерьез рассчитывал пересидеть исполнительное производство под одеялом — такое запоминается, — прокомментировал ситуацию судебный пристав ОУПДС Бугульминского районного отделения.
