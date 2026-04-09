Вузы Татарстана получили по новым нацпроектам 3,2 млрд рублей
Финансирование поступило, например, по нацпроекту «Средства производства и автоматизации»
В Татарстане институты и исследовательские учреждения привлекли 3,2 млрд рублей по нацпроектам, которые запустили в 2025 году. Об этом на пленарном заседании Российского венчурного форума сообщил раис республики Рустам Минниханов.
Финансирование поступило по нацпроектам «Средства производства и автоматизации», «Продовольственная безопасность», «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
Как подчеркнул раис Татарстана, университеты и научные учреждения создают научно-технологический задел для последующей коммерциализации, а также формируют научные, инженерные и предпринимательские компетенции.
— Отрадно, что научно-образовательные организации активно включились в реализацию национальных проектов технологического лидерства, — добавил руководитель республики.
Помимо этого, татарстанские вузы разработали 35 инновационных технологий для внедрения на предприятиях. Их получили 25 компаний. Объем финансирования — 836 млн рублей, из которых 236 млн выделили из бюджета Татарстана, а 600 млн — это частные источники.
Напомним, что Российский венчурный форум проходит уже в 20-й раз. В 2026 году он открылся 8 апреля, а завершится 10 апреля. Место проведения мероприятия — Казань.
