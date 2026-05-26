В Россию прибыла делегация из Японии
Члены делегации Минэкономики и МИД Японии прибыли с рабочим визитом в Россию. Гости обсудят ряд вопросов с российским правительством, пишет РИА «Новости».
По словам представителя японского министерства экономики, в Россию прилетели глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы Масаки Исикава.
Командировка продлится несколько дней.
