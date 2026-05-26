Новости общества

05:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Россию прибыла делегация из Японии

09:12, 26.05.2026

Командировка продлится несколько дней

В Россию прибыла делегация из Японии
Фото: Fumiaki Hayashi на Unsplash

Члены делегации Минэкономики и МИД Японии прибыли с рабочим визитом в Россию. Гости обсудят ряд вопросов с российским правительством, пишет РИА «Новости».

По словам представителя японского министерства экономики, в Россию прилетели глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы Масаки Исикава.

Командировка продлится несколько дней.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов посетил белорусско-китайский автозавод «Белджи».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также