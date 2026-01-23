Главврач Республиканского онкодиспансера Татарстана уволен за утрату доверия

Ильгиз Хидиятов, по информации «Реального времени», с выявленными нарушениями не согласен

Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала» Ильгиз Хидиятов уволен с должности в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ сегодня подписал министр здравоохранения Татарстана по представлению прокурора РТ Альберта Суяргулова. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Представление прокурора, датированное 12 января, было основано на результатах надзорных мероприятий, выявивших ряд серьезных нарушений. Как установлено, Хидиятов предоставлял недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, он не принял мер по предотвращению конфликта интересов при заключении государственных контрактов с организациями, имеющими с ним аффилированную связь.

Выявлены факты оплаты коммерческими организациями расходов главного врача на бытовую технику и аренду автомобиля, которые происходили одновременно с заключением с ним государственных контрактов. Также Хидиятов скрыл информацию о договоре страхования жизни на сумму 5 млн рублей и приобрел имущество стоимостью более 17 миллионов рублей, зарегистрировав его на родственника.

Сам Ильгиз Хидиятов, по информации «Реального времени», с выявленными нарушениями не согласен.

Рената Валеева