В России хотят создать объединенный пенсионный фонд с контролем у госорганизаций

Также в стране намерены решить вопросы, касающиеся так называемых «молчунов»

ВЭБ совместно с правительством России разрабатывает проект закона о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет которого будет принадлежать государственным организациям. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов в среду во время заседания в Совфеде.

— Мы работаем над законопроектом, который позволит создать объединенный пенсионный фонд с контрольным пакетом для государственных организаций. В настоящее время мы рассматриваем возможность участия ВЭБа и ВТБ. В рамках этого обсуждения также необходимо будет решить вопросы, касающиеся так называемых «молчунов» — застрахованных лиц, которые не приняли активного участия в пенсионном накоплении, — отметил Шувалов.

Он добавил, что принятие соответствующего федерального закона откроет группе развития ВЭБ.РФ доступ к дополнительным финансовым возможностям для работы с долгосрочными сбережениями граждан и их пенсионными накоплениями, а также позволит инвестировать эти средства в современные технологические проекты.

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3%.

Никита Егоров