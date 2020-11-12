ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Общая информация
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ является ведущим специализированным лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим руководство деятельностью онкологической службы Республики Татарстан, курирующим методическую, организационную, профилактическую, диагностическую и лечебную работу служб здравоохранения на территории Республики Татарстан в целях совершенствования онкологической помощи населению.
История учреждения началась в 1960 году с создания Казанского городского онкологического диспансера.
Руководитель — Хидиятов Ильгиз Ринатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029 , ул Сибирский тракт, 29
- Телефон: (843) 202-3-202
- Email: rkod.mzrt@tatar.ru
- Сайт: https://oncort.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020