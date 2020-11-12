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ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Медицина

Общая информация

Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ является ведущим спе­циализированным лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим руководство деятельностью онкологической службы Республики Татарстан, курирующим методическую, организационную, профилактическую, диагностическую и лечебную работу служб здравоохранения на территории Республики Татарстан в целях совершенствования онкологической помощи населению.

История учреждения началась в 1960 году с создания Казанского городского онкологического диспансера.

Руководитель — Хидиятов Ильгиз Ринатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029 , ул Сибирский тракт, 29
  • Телефон: (843) 202-3-202
  • Email: rkod.mzrt@tatar.ru
  • Сайт: https://oncort.ru/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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