В Казани в октябре проведут Всероссийский форум кадастровых инженеров
Ожидается участие более 800 делегатов
В Казани с 13 по 16 октября 2026 года пройдет XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Дату и место проведения мероприятия определил Президиум Национальной палаты кадастровых инженеров.
Съезд станет важной площадкой для обсуждения будущего развития кадастровой деятельности, где представители власти и профессионального сообщества смогут определить ключевые направления работы отрасли на ближайшие годы.
Ожидается участие более 800 делегатов, включая кадастровых инженеров, руководителей профильных организаций, представителей саморегулируемых организаций и органов государственной власти, а также зарубежные делегации.
Программа съезда будет включать пленарные заседания, тематические круглые столы и выступления ведущих экспертов отрасли. Все мероприятия будут объединены общей темой: «Кадастровый инженер — надежный партнер для государства и бизнеса».
Также для участников предусмотрена культурно-туристическая программа, посвященная достопримечательностям и объектам культурного наследия Татарстана.
Дополнительная информация доступна на официальном сайте съезда.
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