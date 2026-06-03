В Казани в октябре проведут Всероссийский форум кадастровых инженеров

Ожидается участие более 800 делегатов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 13 по 16 октября 2026 года пройдет XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Дату и место проведения мероприятия определил Президиум Национальной палаты кадастровых инженеров.

Съезд станет важной площадкой для обсуждения будущего развития кадастровой деятельности, где представители власти и профессионального сообщества смогут определить ключевые направления работы отрасли на ближайшие годы.

Ожидается участие более 800 делегатов, включая кадастровых инженеров, руководителей профильных организаций, представителей саморегулируемых организаций и органов государственной власти, а также зарубежные делегации.

Программа съезда будет включать пленарные заседания, тематические круглые столы и выступления ведущих экспертов отрасли. Все мероприятия будут объединены общей темой: «Кадастровый инженер — надежный партнер для государства и бизнеса».

Также для участников предусмотрена культурно-туристическая программа, посвященная достопримечательностям и объектам культурного наследия Татарстана.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте съезда.

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Никита Егоров