«Автостат»: продажи Lada Vesta в марте упали на 41%

Фото: Артем Дергунов

Объем продаж Lada Vesta в марте упал на 41% — до 4 274 единиц, следует из статистики «Автостата». При этом представитель компании рассказал «Ведомостям», что продажи этой марки в марте были в рамках запланированных на этот месяц значений. Динамика реализации модели год назад также была отрицательной: в марте 2024 года падение составило 36%, тогда был продан 7 181 автомобиль.

Продажи самой популярной у россиян легковой машины — Lada Granta — в марте снизились на 8%, до 9 861 штуки. В то же время объем продаж Lada Niva Travel, напротив, вырос на 44%, достигнув 3 987 машин.

В январе президент компании Максим Соколов заявлял, что АвтоВАЗ в 2026 году рассчитывает нарастить поставки машин за рубеж до 30 000 единиц — это на 45% больше по сравнению с уровнем 2025 года. Вице‑президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин уточнил, что наиболее востребованными моделями за рубежом являются как раз Lada Granta и Vesta.

По итогам прошлого года отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 машин, что составило 6% от общего объема производства. При этом на зарубежных рынках было продано 23 000 автомобилей — на 31% больше по сравнению с 2024 годом.



За два первых месяца текущего года в Татарстане зарегистрировали 7,4 тыс. новых легковых автомобилей — на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева