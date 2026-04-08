В России в I квартале продажи новых BMW выросли на 91%

В первом квартале 2026 года зарегистрировано 3 873 автомобиля

В первом квартале 2026 года на российский учет встало 3 873 новых автомобиля BMW, что на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 025 шт.), сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самой востребованной моделью у россиян остался среднеразмерный кроссовер BMW X3 — 1 255 зарегистрированных машин (+3,5 раза). В топ-5 моделей также вошли кроссоверы: X5 — 647 шт. (+77%), X1 — 465 шт. (+189%), X7 — 349 шт. (+35%) и X6 — 293 шт. (+17%).

Более половины зарегистрированных автомобилей (51,5%) были собраны в Китае, немецкая сборка составила 43,5%, автомобили из США — 3,5%. На российской сборке 40 машин.

Ариана Ранцева