В Татарстане растет спрос на премиальные авто с ценниками от 5 до 8 миллионов

Средняя цена в этом сегменте достигла 6,2 млн рублей, а их доля выросла до 11,1%

По данным сервиса «Авито Авто», в 2026 году в Татарстане наблюдается изменение структуры спроса на новые легковые автомобили. Более половины интереса покупателей (56,3%) приходится на автомобили стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей. При этом средняя цена в данном сегменте снизилась на 6% и составила 2,1 млн рублей.

Лидером среди популярных моделей в доступном сегменте стала LADA Granta с долей интереса 8,2%. За ней следуют LADA Niva Legend (7,4%) и LADA Niva Travel (7,0%). В пятерку также вошли TENET T4 (6,6%) и HAVAL Jolion (6,0%).

Значительно вырос интерес к автомобилям премиум-сегмента. Доля спроса на машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей увеличилась на 3,5 процентных пункта и достигла 27,5%. Средняя цена в этом сегменте составила 3,7 млн рублей. Наиболее востребованными моделями стали Jetour T1 (8,7%), Solaris HC (6,3%), TENET T8 (4,2%), Geely Monjaro (3,8%) и JAECOO J7 (3,7%).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Особенно заметно увеличился спрос на автомобили стоимостью от 5 до 8 миллионов рублей — их доля выросла до 11,1%. Средняя цена в этом сегменте достигла 6,2 млн рублей.

— По нашим данным, в целом по России на первичном рынке число контактов с продавцами за год в среднем выросло на 10%. Бюджетные автомобили остаются основой спроса: на них приходится более половины контактов. Однако покупатели стали чаще интересоваться автомобилями в более дорогих сегментах. С начала 2026 года заметно вырос интерес к новым автомобилям в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн рублей (на 28%) и от 5 до 8 млн рублей (на 46%), — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

К началу апреля авторынок Татарстана вырос на 3% — жители зарегистрировали 7,4 тыс. новых авто.

Наталья Жирнова