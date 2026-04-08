На М-7 под Казанью образовался затор протяженностью 5 км
Причина пробки — ДТП и дорожные работы
На трассе М-7, около выезда из Авиастроительного района Казани, образовался затор протяженностью 5 км. Согласно данным «Яндекс Карт», причина затора — ДТП.
Пробка начинается недалеко от СНТ КМПО и заканчивается у Кадышевского леса. Судя по картам, авария произошла в левом ряду. Также на том участке идут дорожные работы.
В целом пробки в Казани оцениваются в 6 баллов. На Петра Витера образовался двухкилометровый затор. Также движение затруднено на улицах Копылова, Тэцевской и Ленинградской.
Ранее было названо количество зарядных станций для электрокаров в Казани.
