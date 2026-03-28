Татарстан попал в топ регионов России по сборам по ОСАГО

Средняя премия по ОСАГО в России снизилась на 4,4% за год

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял пятое место среди регионов России, на которые приходится основная масса сборов с премии по ОСАГО. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на РСА.

— По регионам основная масса сборов ожидаемо собирается в экономически активных зонах — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2025 года средняя премия по ОСАГО в России составила 7 280 рублей. Причем по сравнению с 2024-м эта сумма снизилась на 4,4%.

В общей сложности за год страховщики заключили 54 396 901 договор ОСАГО, а совокупные сборы составили 329,47 млрд рублей. Причем средняя выплата по данному полису выросла на 17% за год, до 117 599 рублей. В РСА связывают рост величины выплат с подорожанием запчастей, удорожанием нормо-часов и материалов.

В 2026 году в РСА ожидают турбулентности. После скачка средней выплаты в 2025-м рынок будет искать новое равновесие, а страховщикам придется усиливать андеррайтинг и качество урегулирования убытков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на рынке растет доля китайских авто с пробегом.

Никита Егоров