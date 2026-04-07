На выезде из Казани образовалась пробка протяженностью 4 км

19:12, 07.04.2026

Причина затора — ДТП

Затор протяженностью 4 км собрался на выезде из поселка Киндери, следует из данных «Яндекс Карт». Согласно сообщениям пользователей, пробка образовалась из-за ДТП.

По информации местных телеграм-каналов, на месте происшествия перевернулась машина. Пробка растянулась с ул. Мира вплоть до развязки на трассе М-7.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Никита Егоров

