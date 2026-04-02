Продажи новых автомобилей в России в I квартале выросли на 4%

За январь — март реализовано почти 300 тыс. машин, а продажи отечественных автомобилей увеличились на 18%

Продажи новых автомобилей в России в январе — марте 2026 года выросли на 4% и составили почти 300 тыс. штук, пишет ТАСС.

Рынок отечественных автомобилей превысил 181 тыс. штук, что на 18% больше, чем годом ранее. Продажи новых импортных машин снизились почти на 11%, до около 118,5 тыс. штук.

За первый квартал продажи легковых автомобилей составили почти 267 тыс. штук (+9%). В сегменте легких коммерческих автомобилей реализовано 18,7 тыс. машин (-23%), грузовиков — 11,8 тыс. (-23%), автобусов — 2,2 тыс. (-12%).

Продажи новых электромобилей достигли 2,6 тыс. штук (+26%). Доля произведенных в России электрокаров выросла до 48% против 20% годом ранее.

В марте авторынок увеличился на 26%, до 117,4 тыс. автомобилей. Продажи легковых машин выросли на 32%, до 104,6 тыс. штук. Рынок LCV снизился на 15% — до 7,2 тыс., грузовиков — на 4%, до 4,7 тыс., тогда как продажи автобусов выросли на 12%, до 990 единиц.

По данным Минпромторга, доля российской техники по итогам января — марта выросла на шесть процентных пунктов и достигла 60%. В марте показатель превысил 62%: было продано 73 тыс. отечественных автомобилей (+38% к марту 2025 года).

Ариана Ранцева