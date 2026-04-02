Средняя стоимость кроссовера с пробегом в Татарстане выросла до 2,4 млн рублей

Японские, корейские и отечественные бренды авто стали лидерами по популярности на вторичном рынке

Фото: Динар Фатыхов

За последние три месяца интерес к кроссоверам и внедорожникам в Татарстане заметно вырос, а именно на 24% год к году. Одновременно увеличилась и средняя цена — на 4,4%, составив около 2,4 млн рублей, следует из данных аналитиков «Авито Авто».

Лидерами по популярности в Татарстане стали Toyota, Kia и Lada. Также в топ-5 вошли Hyundai и BMW. Самой востребованной моделью стала Toyota RAV4. Еще в числе популярных оказались Chevrolet Niva, Kia Sportage, Renault Duster и Mazda CX-5.

Спрос на китайские автомобили вырос еще сильнее. Лидерами здесь стали Voyah, Haval и Chery, а среди моделей — Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Tugella и Voyah Free.

При этом сильнее всего цены снизились у Land Rover и Renault. Среди моделей максимальное снижение зафиксировано у Kia Sorento (-17,8%, до 2 млн), Renault Duster (-9,7%, до 1,1 млн).

Анна Пехенко