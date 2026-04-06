Продажи новых автомобилей в России за неделю выросли на 8%

На учет поставлено более 31 тыс. легковых машин, а рынок мототехники вырос на 32%

На прошедшей неделе в России на учет было поставлено чуть более 31 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 27%, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В сегменте легких коммерческих автомобилей также зафиксировано увеличение продаж. По отношению к предыдущей неделе показатель вырос на 21%, а общий объем регистраций превысил 1,5 тыс. единиц. Однако по сравнению с аналогичной неделей прошлого года рынок остается в минусе — снижение составляет 22%.

Рынок грузовых автомобилей на прошлой неделе удержался выше отметки в 1 тыс. единиц. При этом показатель оказался на 1% ниже уровня предыдущей недели и на 15% меньше, чем годом ранее.

Сегмент мототехники продолжает демонстрировать заметный рост. За неделю на учет поставлено 2 274 новых мотоцикла — на 32% больше, чем неделей ранее, и на 24% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

Рост показателей на автомобильном рынке эксперты связывают с календарным фактором. В начале прошлой недели понедельник и вторник пришлись на «закрывающие квартал» дни. В этот период дилеры традиционно увеличивают количество выдач автомобилей, чтобы выполнить квартальные планы и получить бонусы.

Ариана Ранцева