В ГИБДД Казани начали массово проверять автомобили автошкол
Проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей
ГИБДД Казани организовывает массовые проверки машин автошкол.
Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана, проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей. Особое внимание уделяется техсостоянию транспорта, а еще наличию всего необходимого для учебной машины оборудования и документации.
По промежуточным результатам проверки протоколы составили уже на девять инструкторов из разных автошкол.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».