00:23 МСК
В ГИБДД Казани начали массово проверять автомобили автошкол

15:15, 06.04.2026

Проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей

Фото: Артем Дергунов

ГИБДД Казани организовывает массовые проверки машин автошкол.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана, проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей. Особое внимание уделяется техсостоянию транспорта, а еще наличию всего необходимого для учебной машины оборудования и документации.

По промежуточным результатам проверки протоколы составили уже на девять инструкторов из разных автошкол.

Ранее сообщалось, что в Казани автомобиль сбил двух девушек на пересечении улиц Астрономической и Профсоюзной.

Никита Егоров

