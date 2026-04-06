В ГИБДД Казани начали массово проверять автомобили автошкол

Проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей

Фото: Артем Дергунов

ГИБДД Казани организовывает массовые проверки машин автошкол.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана, проверку проводят для контроля качества подготовки будущих водителей. Особое внимание уделяется техсостоянию транспорта, а еще наличию всего необходимого для учебной машины оборудования и документации.

По промежуточным результатам проверки протоколы составили уже на девять инструкторов из разных автошкол.

Никита Егоров