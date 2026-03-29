Три человека погибли в ДТП с Lexus в центре Казани

Автомобиль врезался в бетонное ограждение на улице Петербургской, перевернулся и загорелся

В Казани в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, сообщает прокуратура Татарстана.



По предварительным данным, ночью 28 марта водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Петербургской в сторону улицы Назарбаева, нарушил правила дорожного движения: проигнорировал знак «Движение направо», не снизил скорость и врезался в бетонное ограждение.

После столкновения автомобиль перевернулся и повредил пять припаркованных машин. Затем в Lexus произошло возгорание.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля погибли на месте.

Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры города Казани.

Ариана Ранцева