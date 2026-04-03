Названа средняя стоимость автомобильной шины в Татарстане

Переходить на летнюю резину рекомендуется, когда температура стабильно держится выше +5..+7 градусов нескольких дней

Средняя стоимость автомобильной шины в Татарстане составила 5 807 рублей за штуку по итогам февраля 2026 года. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, что ранее жителям Москвы уже рекомендовали сменить зимние шины на летние, так как в городе установилась устойчивая теплая погода.

Отметим, что переходить на летнюю резину рекомендуется, когда температура стабильно держится выше +5..+7 градусов на протяжении нескольких дней. Причем, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике ночью и утром температура составит до +7 градусов, а днем потеплеет до +10..+15 градусов, местами до +19 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, в субботу, 4 апреля, минимальная температура воздуха ночью составит +1..+6 градусов, а днем — до +10..+15 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, в регионе ночью температура опустится до 0..+3 градусов, но днем потеплеет до +10..+15 градусов.

Ранее сообщалось, что казанские шиномонтажи разошлись во мнениях о сроках смены резины.

Никита Егоров