В Татарстане на рынке растет доля китайских авто с пробегом

Их доля увеличилась с 5% до 6%, а спрос на китайские машины в первом квартале вырос на 41%

Доля китайских автомобилей среди объявлений о продаже машин с пробегом в Татарстане растет. Об этом сообщил руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом» сервиса «Авито Авто» Камран Гусейнов, пишет «РБК Татарстан».

По его словам, доля китайских машин на рынке подержанных автомобилей увеличилась с 5% до 6%. Это связано с тем, что владельцы автомобилей, купленных несколько лет назад, начинают менять их на новые. При этом в первые три месяца года китайские бренды показали наибольший рост спроса — на 41% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Несмотря на это, по доле объявлений на рынке подержанных автомобилей лидируют отечественные машины — на них приходится 35% предложений в Татарстане.

В целом на республику приходится 21,3% от общего числа объявлений о продаже автомобилей с пробегом. Интерес к таким машинам в первом квартале года вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 1,25 млн рублей — это на 28% ниже средней цены по России.

Спрос на новые автомобили в регионе, по словам эксперта, превышает предложение и составляет 24,7%. Доля Татарстана в общем количестве объявлений о продаже новых машин в стране — 23,2%. В первом квартале 2026 года интерес пользователей к новым автомобилям вырос на 16,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Средняя стоимость нового автомобиля в республике составляет 3,1 млн рублей, что на 15% ниже среднего уровня по стране. Китайские машины в среднем стоят 3,75 млн рублей, российские — 1,94 млн рублей. В Поволжье наибольший интерес вызывают автомобили стоимостью от 2 до 3 млн рублей — такие объявления искали 30% пользователей.

