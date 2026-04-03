В Казани откроют девять точек по приему автомобильных шин для переработки

В Казани с 6 по 20 апреля будут работать девять пунктов приема автомобильных шин для переработки. Точки организуют во всех районах города, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Непригодные для использования шины можно будет оставить в оранжевых контейнерах по следующим адресам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

— ул. Тэцевская, 211в (шиномонтаж);

— ул. Академика Лаврентьева, 8.

Вахитовский и Приволжский районы:

— ул. Тази Гиззата, 23;

— ул. Авангардная, 88а;

— ул. Техническая, 118.

Кировский и Московский районы:

— ул. Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж);

— ул. Васильченко, 6 («Точка сбора», работает с 07:00 до 19:00).

Советский район:

— Сибирский тракт, 61 (шиномонтаж);

— ул. Родины, 45 («Точка сбора», работает с 07:00 до 19:00).

Отмечается, что сдать покрышки на переработку смогут только жители Казани. На местах будут работать дежурные.

Никита Егоров