В Казани откроют девять точек по приему автомобильных шин для переработки
Сдать покрышки смогут только жители города
В Казани с 6 по 20 апреля будут работать девять пунктов приема автомобильных шин для переработки. Точки организуют во всех районах города, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Непригодные для использования шины можно будет оставить в оранжевых контейнерах по следующим адресам:
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
— ул. Тэцевская, 211в (шиномонтаж);
— ул. Академика Лаврентьева, 8.
Вахитовский и Приволжский районы:
— ул. Тази Гиззата, 23;
— ул. Авангардная, 88а;
— ул. Техническая, 118.
Кировский и Московский районы:
— ул. Клары Цеткин, 8б (шиномонтаж);
— ул. Васильченко, 6 («Точка сбора», работает с 07:00 до 19:00).
Советский район:
— Сибирский тракт, 61 (шиномонтаж);
— ул. Родины, 45 («Точка сбора», работает с 07:00 до 19:00).
Отмечается, что сдать покрышки на переработку смогут только жители Казани. На местах будут работать дежурные.
