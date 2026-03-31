Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12

Коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань

По трассе М-12 «Восток» запустили движение беспилотных грузовиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который сегодня принял участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи.

— Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток». Таким образом единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, — сказал российский лидер.

Еще он поблагодарил всех специалистов, которые воплощают подобные проекты в жизнь, а также их ответственность и профессионализм при проведении таких работ.

Ранее сообщалось, что беспилотники КАМАЗа проехали 6 млн км по дорогам России за три года без аварий.

Никита Егоров