В Татарстане почти половина водителей не пускает в поток тех, кто объехал пробку

Однако из тех, кто пускает их в свой ряд, только 6% делают это из чувства доброжелательности

Фото: Артем Гафаров

Почти 48% водителей из Татарстана заявили, что принципиально не пускают «обочечников» в свой ряд, а 49% все же готовы уступить место. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Дром».

При этом мотивы у «уступающих» разные: только 6% из них делают это из чувства доброжелательности («не жалко места в потоке»), тогда как 43% признались, что на самом деле не одобряют подобного поведения, но все равно пускают. Еще 3% татарстанцев признались, что сами иногда объезжают пробки и затем пытаются вернуться на полосу.

Чаще всего принципиально не пускают «любителей объехать пробку» водители Томской области (63%), а также Ленинградской и Оренбургской областей (60% в каждой). Напротив, более лояльны к таким ситуациям на дорогах Хакасии (54% запускают в свой ряд), Сахалина (51%) и Ростовской области (50%).

Любопытная закономерность прослеживается и в готовности самих водителей объезжать пробки. Чаще всего в этом признавались автовладельцы Московской области (12%), а также Воронежской и Тюменской областей (9% в каждой).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В комментариях участники опроса делились ситуациями, когда они готовы пустить машину в поток. Водитель из Санкт‑Петербурга описал один из таких случаев: «Если человек вежливый, включает поворотник и ждет. Тем более можно случайно не успеть перестроиться, что часто в городах с поворотами под стрелку с крайней полосы». С этим мнением согласились более 500 посетителей «Дрома».

Вместе с тем автолюбители выделили и особенно раздражающие типы поведения на дороге. Среди них:

попытки проскочить по встречной полосе на реверсивное движение после того, как загорелся красный сигнал;

объезд пробок через территории заправок;

движение по обочине («обочечники»), которое не только нарушает правила, но и создает дополнительные неудобства — такие водители «обдают всех камнями и пылью», как отметили участники опроса.

Рената Валеева