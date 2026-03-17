«При снижении количества ДТП и пострадавших отмечается рост количества погибших»

С начала года жертвами аварий в Татарстане стали 57 человек

Фото: Максим Платонов

Более 400 аварий с января

С начала года в Татарстане в результате ДТП погибли 57 человек, получили ранения — 581. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

— На сегодня зарегистрировано 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 пострадал. При снижении количества ДТП и пострадавших отмечается рост количества погибших, — рассказал он.

По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 19 человек. Самыми частыми нарушениями стали превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и наезд на пешехода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

1,5 тыс. водителей перевозили детей без специальных кресел

В частности, 40 аварий произошло с участием детей. В них пострадали 45 несовершеннолетних, один ребенок погиб. По словам Гарипова, смертельная авария была зарегистрирована на трассе М-7. Водителем был отец ребенка — он не справился с управлением и совершил наезд на грузовик.

Кроме того, за два месяца в Татарстане к ответственности привлекли более 1,5 тыс. водителей, которые перевозили детей без детского кресла. «Только представьте, какая цифра», — подчеркнул начальник Управления ГИБДД.

Отдельно он остановился на авариях с детьми-пешеходами — в них пострадали 18 детей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Один из примеров: в Бугульме 22 января водитель не уступил дорогу 14-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд. Ребенок бы направлен в больницу, получил закрытый перелом левой голени. Да, ребенок прав, он переходит по переходу. Но нам, взрослым, надо донести до детей, что надо оставновиться перед переходом, убедиться, что водитель ему уступает. Автомобиль мгновенно не остановить, за рулем водитель может быть нетрезвым, отвлечься на что угодно. Погодные условия [влияют], гололед, — подчеркнул спикер.

Питбайки — только на спецплощадках

В преддверии начала мотосезона Рустем Гарипов напомнил об опасности питбайков и квадрациклов для детей. Этот вид транспорта может использоваться только на специальных спортивных площадках. «К сожалению, ряд наших детей, которым родители покупают этот транспорт, не имеют водительского удостоверения, мотоэкипировки», — посетовал докладчик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он коснулся и проблем в городской среде.

— Тротуары — для пешеходов, дорога — для автомобилей и иного транспорта. С доставщиками, которые передвигаются по пешеходным переходам, к сожалению, бывают и ДТП. В Казани есть факты, когда они игнорируют правила и приносят неудобства как пешеходам, так и водителям. В связи с этим совместно с организаторами доставщиков мы провели совещание, где было доведено, что в отношении них будет проведена большая работа. Изо дня в день они привлекаются к административной ответственности, — заверил Рустем Гарипов.



Галия Гарифуллина