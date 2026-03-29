Минпромторг расширил список дорогих авто для повышенного налога

В перечень включены 573 модели против 555 годом ранее, среди них автомобили стоимостью от 10 млн рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога. Теперь в список включены 573 модели. Годом ранее в перечне было 555 моделей, сообщает ТАСС.

В перечень вошли 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 моделей со средней стоимостью выше 15 млн рублей.

В списке представлены автомобили таких марок, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank. Также в обновленный перечень включены модели брендов Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и других.

Повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога для премиальных автомобилей применяются с 2014 года. До 2022 года они распространялись на транспортные средства стоимостью более 3 млн рублей.

В 2022 году Минпромторг сформировал перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. В настоящее время повышающие коэффициенты применяются только к автомобилям дороже 10 млн рублей.

Эти изменения распространяются на автовладельцев, которые приобрели автомобиль после 1 января 2022 года.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпромторг добавил Haval Jolion и Tenet Т7 в список авто для такси.

Ариана Ранцева