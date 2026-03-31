Средний срок автокредита в Татарстане увеличился на 18% за год

В среднем по России этот показатель приблизился к 6 годам

В Татарстане средний срок автокредита по итогам февраля 2026 года составил 6 лет. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го этот показатель вырос на 18%. Причем по срокам автокредита республика заняла 18-е место в рейтинге регионов России, следует из аналитики НБКИ.

Самые большие сроки, на которые жители берут автокредит, зафиксированы в Красноярском (6,52 года) и Ставропольском (6,48) краях, а также в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (6,33). В топ-10 регионов по срокам такого займа попали Волгоградская область, Республика Башкортостан, Новосибирская и Ростовская области, Пермский край, Оренбургская и Челябинская области. В последних семи регионах сроки автокредита варьируются от 6,29 до 6,23 года.

Наименьшие сроки по автокредиту зафиксированы в Москве (5,37 года), Санкт-Петербурге (5,55) и Московской области (5,63). В среднем по России этот показатель составил 5,98 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17,9%. Отмечается, что учитывались сроки займа как на новые, так и на б/у машины.

— Увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на автокредиты со стороны граждан в начале 2026 года находятся на низком уровне из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили, и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров. В этой связи при одобрении автокредитов и их условий (включая сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Учитывая это потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Никита Егоров