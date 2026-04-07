Татарстан попал в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО

В I квартале 2026 года средняя стоимость страховки в республике составила 9 011 рублей — выше общероссийского показателя

В России по итогам января — марта 2026 года чаще всего страховали автомобили марок Lada, Toyota и Hyundai. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Доля автомобилей Lada в продажах полисов ОСАГО составила 21,1%. На втором месте оказалась Toyota с долей 10,7%, на третьем — Hyundai с 6,5%.

Также в топ-10 самых страхуемых марок по итогам первого квартала вошли Kia (6,2%), Nissan (5,2%), Renault (4,8%), Volkswagen (4,2%), Chevrolet (3,6%), Ford (3,2%) и Mitsubishi (2,7%).

Кроме того, аналитики «Финуслуг» назвали регионы с самыми дорогими полисами ОСАГО. По итогам первого квартала 2026 года одна из самых высоких средних цен зафиксирована в Республике Татарстан — 9 011 рублей.

Дороже полисы оказались только в ряде регионов. Так, в Новосибирской области средняя стоимость составила 13 696 рублей, что в 1,9 раза выше среднего показателя по стране. Также среди регионов с высокими ценами — Республика Ингушетия (10 794 рубля), Хабаровский край (9 836 рублей) и Москва (8 800 рублей).

По данным маркетплейса, средняя стоимость ОСАГО в России в январе — марте 2026 года составила 7 214 рублей. Это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Госдуме подготовили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО.

Ариана Ранцева