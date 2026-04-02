В Татарстане на капитальный ремонт автодорог направят почти 500 млн рублей

Работы включают дорожные покрытия, ограждения, светофоры, разметку и озеленение с разными гарантийными сроками

Фото: Реальное время

На капитальный ремонт автодорог общего пользования в Татарстане направят почти 500 млн рублей. Работы охватят дорожные покрытия, искусственные сооружения, обустройство дорог и озеленение. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Гарантийные сроки эксплуатации объектов различаются: основание дорожной одежды — 6 лет, нижний слой асфальтобетона — 5 лет, верхний слой — 8 лет, переходный тип покрытия — 2 года, цементно-бетонное покрытие — 8 лет. Обочины укрепят с учетом верхнего слоя покрытия.

Искусственные сооружения, включая водопропускные трубы и дождевую канализацию, рассчитаны на 6 лет. Обустройство дорог: автопавильоны, барьерные ограждения и светофоры — 5 лет, разметка красками — 3 месяца, разметка термопластиком толщиной 1,5 мм и более — 1 год. Освещение и переустройство коммуникаций — 3 года, озеленение — 1 год, посадка деревьев и кустарников — 3 года, восстановление изношенных покрытий — 2 года.

Ариана Ранцева