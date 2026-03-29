В Казани продают 46-летнюю советскую машину на «автомате» за 5 млн рублей

Фото: скриншот с Avito

В Казани выставили на продажу ГАЗ-24 «Волга» 1980 года выпуска. Пробег у машины за 46 лет эксплуатации составил всего 14 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Еще одна особенность «Волжанки» — автоматическая коробка передач и кожаные сиденья, установленные в салоне автомобиля.

Стоимость такой «классики» составляет 5 млн рублей.

Никита Егоров