Volkswagen Group отзывает 94 тысячи электромобилей

Причина данной меры — возможный дефект модулей высоковольтной батареи

Фото: Рената Валеева

Volkswagen Group объявила о глобальном отзыве более 94 тыс. электромобилей. Причина данной меры — возможный дефект модулей высоковольтной батареи, из-за которого может снизиться запас хода, а в худшем случае батарея может загореться. При этом данных о пострадавших от такого конструктивного недостатка нет, пишет «Автостат Инфо» в телеграм-канале со ссылкой на немецкого регулятора KBA (Kraftfahrt-Bundesamt).

Под отзыв попали Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz, выпущенные с 24 июня 2023 года по 23 августа 2024 года, а также Cupra Born, произведенные с 7 февраля 2022 года по 21 апреля 2024 года. Масштаб кампании — почти 75 тыс. автомобилей VW и около 19 тыс. Cupra.

Отмечается, что в феврале 2026 года в России продали 1 083 автомобиля марки Volkswagen. Это на 355% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Минпромторг добавил две марки автомобиля в список авто для такси.

Никита Егоров