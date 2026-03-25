В Татарстане на месяц введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта

С 1 по 30 апреля 2026 года на дорогах Татарстана регионального значения введут временное ограничение движения транспортных средств, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Причина данной меры — снижение несущей способности конструктивных элементов дорог в результате переувлажнения в весенний период. Вводимые ограничения помогут обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить эксплуатационные качества автодорог, сообщила пресс-служба Минтранса республики.



— Ограничение в весенний период не запрещает движение по автомобильным дорогам регионального значения, а лишь ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, — говорится в сообщении министерства.

Согласно постановлению кабмина Татарстана, ограничения движения в весенний период не распространяется на:

— пассажирские автобусные перевозки;

— перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце);

— транспортные средства, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);

— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;

— транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;

— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

— специализированные транспортные средства (мусоровозы), используемые для сбора и транспортирования твердых коммунальных бытовых отходов.

С перечнем участков, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период в текущем году, можно ознакомиться на сайте.

Никита Егоров