В Татарстане на месяц введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта
Причина данной меры — снижение несущей способности конструктивных элементов дорог
С 1 по 30 апреля 2026 года на дорогах Татарстана регионального значения введут временное ограничение движения транспортных средств, с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн. Причина данной меры — снижение несущей способности конструктивных элементов дорог в результате переувлажнения в весенний период. Вводимые ограничения помогут обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить эксплуатационные качества автодорог, сообщила пресс-служба Минтранса республики.
— Ограничение в весенний период не запрещает движение по автомобильным дорогам регионального значения, а лишь ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, — говорится в сообщении министерства.
Согласно постановлению кабмина Татарстана, ограничения движения в весенний период не распространяется на:
— пассажирские автобусные перевозки;
— перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце);
— транспортные средства, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);
— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
— транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;
— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
— специализированные транспортные средства (мусоровозы), используемые для сбора и транспортирования твердых коммунальных бытовых отходов.
С перечнем участков, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период в текущем году, можно ознакомиться на сайте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».