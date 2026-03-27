ФАС проверяет производителей автомобильных масел

Компании должны до 10 апреля предоставить данные о производстве, поставках и порядке формирования цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям масел после сообщений СМИ о подорожании продукции, пишет ТАСС.

Компании должны до 10 апреля представить сведения о производстве, поставках на российский рынок, экспорте с 1 января по 30 марта 2026 года и порядке формирования цен. ФАС предупредила о возможных мерах при нарушении законодательства.

Ранее «Реальное время» писало, что до 3 апреля Wildberries и Ozon нужно представить в службу информацию о размерах комиссий для отечественных и зарубежных продавцов.

Ариана Ранцева