В Казани автосалон продавал машины за 300 тыс., но скрыл схему с переплатами

В итоге авто обходилось покупателю в несколько раз дороже, чем у официальных дилеров

Фото: Реальное время

В Казани одна из компаний продавала через автосалон автомобили, привлекая покупателей низкими ценами, но скрывая схему с переплатой и долгосрочными кредитами. Из-за аферы покупатели переплачивали значительную сумму, и в итоге машина обходилась в несколько раз дороже, чем у официальных дилеров. В отношении компании возбудили дело, сообщили в УФАС по республике.

Так, в автосалоне предлагали купить LADA Granta за 270 тыс. рублей, в то время как по рынку такая машина стоила около 750 тыс. рублей. На этапе покупки выяснялось, что низкая стоимость скрывала жесткие условия: клиенту требовалось оформить кредит на 5 лет без права досрочного погашения и приобрести много дорогих дополнительных услуг у «партнеров» салона.

— На сайте потенциальным покупателям показывали только привлекательную цену, не раскрывая реальных условий и не объясняя, что без дорогих допуслуг цена в разы превышает ту, что предлагает официальный дилер. Чтобы узнать детали и реальную стоимость, потенциальный клиент должен был приехать в салон. В перечне предлагаемых автомобилей оказалась даже Lada Xray, которую давно сняли с производства. Такие вводящие в заблуждение действия не только наносили ущерб интересам граждан, но и репутации официальных продавцов, — говорится в сообщении ведомства.

В УФАС действия автосалона признали недобросовестной конкуренцией и выдали предупреждение, которое нарушитель не исполнил.

Ранее была названа стоимость автомобильной шины в Татарстане.

Никита Егоров