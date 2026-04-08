Продажи Audi в России в январе — марте 2026 года увеличились в 5,5 раза

Самой популярной моделью у россиян в этом сезоне стал кроссовер Audi Q5

По итогам первого квартала 2026 года в России поставили на учет 2 339 новых автомобилей Audi. Это в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го (420 машин немецкой марки), сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Самой популярной моделью у россиян в этом сезоне стал кроссовер Audi Q5 (1 178 машин). Для сравнения: в январе — марте 2025-го российские покупатели приобрели всего 70 единиц Audi Q5.

В топ-5 также вошли Audi Q3 (350 автомобилей), Audi A5 (344), Audi Q8 (95) и Audi Q7 (89).

Причем, как пишет в посте Целиков, большинство (80%) новых автомобилей Audi были китайской сборки.

Никита Егоров