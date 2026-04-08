В Татарстане средняя стоимость подержанных автомобилей выросла до 1,62 млн

Рост цен составил 2,6% за месяц, при этом подешевели Ford, Renault, Audi, Land Rover и Geely

В марте 2026 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Татарстане выросла до 1,62 млн рублей, сообщили «Реальному времени» эксперты «Авто.ру Бизнес».

При этом подешевели популярные модели: Ford Focus — до 555 тыс. рублей (-9,4%), Renault Megane — до 729 тыс. (-8,6%), Audi A3 — до 1,42 млн (-8%), Land Rover Range Rover Sport — до 5,17 млн (-7,7%) и Geely Atlas — до 2,9 млн (-7,4%).

Средняя цена отечественных авто достигла 733 тыс. рублей, стоимость иномарок без китайских моделей — 2,39 млн рублей. Средний возраст китайских подержанных авто — менее 5 лет, остальных иностранных — почти в два раза больше.

