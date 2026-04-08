Автоэксперт Баканов назвал «комфортную» цену на Lada Azimut и основных конкурентов модели

Целевая аудитория покупателей будет иметь в кармане 2 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

«Комфортная» стоимость Lada Azimut должна составлять от 1,9 млн до 2,5 млн рублей. Таким мнением поделился автоэксперт Петр Баканов, чьи слова приводит «Российская газета». Напомним, что производство данной машины начнется в сентябре 2026 года.

Он добавил, что покупатели, а целевой аудиторией станут люди, которые ранее ездили, например, на Lada Vesta, вряд ли отдадут за такой кроссовер более 3 млн рублей.

— Однако по большей части это будут покупатели, нацеленные на приобретение компактного кроссовера типа Tenet T4 и ищущие какие-то альтернативы. Это люди, обладающие двумя миллионами рублей и выше, кто-то готов взять небольшой кредит,— считает автоэксперт.

Причем среди конкурентов отечественного автомобиля Баканов выделил «Москвич 3», а также «китайцев» Tenet Т4, Haval Jolion, Haval M6, Jetour Dashing, Omoda C5, Jaecoo J6, а еще Belgee X50+ и Ceely Cityray.

Никита Егоров