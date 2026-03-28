Автоэксперт Подщеколдин сказал, сколько россиян могут купить машину без кредита

Около 60—70% потребителей покупают новые «легковушки» на деньги, занятые у банка

Фото: Максим Платонов

В России купить новый автомобиль полностью за «наличку», не оформляя кредит, могут максимум 10% потребителей. Такую оценку дал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, чьи слова приводит РИА «Новости».

По его словам, большинство россиян (60—70%) покупают новые «легковушки» в кредит. Данный разброс обусловлен тем, что продажи в кредит неравномерны от месяца к месяцу.

— При этом даже те, кто покупает без заемных средств, сразу за полную оплату, они сначала уже имеющуюся машину продают или сдают в салон, после чего доплачивают недостающую сумму. Количество тех, кто покупает автомобиль с нуля за имеющиеся деньги, не превышает 10%, — отметил Подщеколдин.

Он также подчеркнул, что россияне обращаются в банки при покупке машины из-за дороговизны легкового транспорта. Так, по его словам, сегодня отечественное авто стоит от 1,5 млн рублей.

Никита Егоров