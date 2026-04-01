Авторынок Татарстана вырос на 3% — жители зарегистрировали 7,4 тыс. новых авто

Республика занимает пятое место по объему продаж новых авто среди субъектов страны

За два первых месяца текущего года в Татарстане зарегистрировали 7,4 тыс. новых легковых автомобилей — на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Регион занимает пятое место по объему продаж новых авто среди субъектов РФ, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт‑Петербургу и Краснодарскому краю. Доля Татарстана от общего авторынка страны составляет 4,6%.

Более трети продаж новых автомобилей в Татарстане приходится на российскую марку Lada — ее доля составила 33,6%. На второе место вышел новый российский бренд Tenet с долей 10,7%, который планомерно забирает долю Chery. Самая популярная иномарка — Haval (10%). Суммарно эти три бренда аккумулируют более половины продаж в регионе.

В топ‑10 на рынке новых автомобилей в Татарстане также входят:

Geely — 4,4%;

Mazda — 4,3%;

Belgee — 3,5 %;

Solaris — 3,5 %;

Jetour — 2,8 %;

Toyota — 2,4 %;

Changan — 2,4 %.

Рената Валеева