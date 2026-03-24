Минпромторг добавил Haval Jolion и Tenet Т7 в список авто для такси
В списке уже есть модели Lada, Evolute, Voyah и т. д.
Минпромторг сообщил о расширении списка локализованных автомобилей для закупки в такси.
В него, на основании распоряжения правительства, попали Haval Jolion, F7 и F7x, выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet Т7, производимый на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (бывший завод Volkswagen), пишут «Ведомости».
Напомним, что в начале марта Минпромторг России уже актуализировал список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Тогда в обновленный список вошли:
- Lada (модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);
- Sollers (модели SP7, SF1);
- Evolute (модели I-JOY, I-SKY, I-SPACE);
- Voyah (модели Free, Dream, Passion);
- «Москвич» (модели 3, 3е, 6, 8, М70, М90);
- UMO (модель 5).
