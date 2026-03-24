В Госдуме подготовили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО
Лимит возмещения за вред жизни и здоровью при ДТП планируется поднять до 2 млн рублей без увеличения страховых взносов
Законопроект об увеличении лимита возмещения по ОСАГО за вред жизни и здоровью при ДТП до 2 млн рублей подготовлен в Госдуме. Об этом сообщил глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
— Мы уже подготовили законопроект об увеличении суммы возмещения до 2 млн рублей. Причем не будет нагрузки… Мы переговорили со страховыми компаниями, они не будут увеличивать сборы с населения, то есть на людей, автовладельцев нагрузка не увеличится, — сказал Аксаков.
Ранее в Госдуме приняли закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО.
